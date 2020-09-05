السعودية تسجل 791 إصابة جديدة بكورونا و779 حالة شفاء

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها 791 حالة منها 44% إناث، 56% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10%، والبالغين 86%، وكبار السن 4% فيما بلغ عدد الوفيات 4049 حالة، بإضافة 34 حالة وفاة جديدة.
كما سجلت الوزارة، 779 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 295842 حالة.
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