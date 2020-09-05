جيش الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 من حراس المسجد الأقصى

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان فى القدس أن قوات الاحتلال اعتدت على حراس الأقصى داخل قبة الصخرة، واعتقلت ثلاثة منهم، وهم: عمران الأشهب، وعماد عابدين وحارسة الأقصى هبة سرحان.

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