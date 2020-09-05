المغرب يستضيف مفاوضات ليبية لبحث تسوية النزاع المسلح

وأوضحت التقارير أن المفاوضات جارية بين وفدين من المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا (مقره طرابلس) ومجلس النواب الذى يتخذ من طبرق مقرا له.

من جانبها، أفادت قناة "العربية" بأن مفاوضات ليبية-ليبية من المتوقع أن تنطلق غدا فى إحدى ضواحى العاصمة المغربية الرباط، وليس فى قصر المؤتمرات بالصخيرات، الذى استضاف المباحثات السابقة، ومن المرتقب أن يكون اللقاء على مستوى الخبراء.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشرى، فى كلمة ألقاها أمس الجمعة، بحضور عدد من نشطاء المجتمع المدنى، أن هناك "لقاء تشاورى غير رسمى" فى المغرب بين المجلس الأعلى ومجلس النواب، موضحا: "هذا يحدث دائما حتى بين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء مجلس النواب الموجودين بطرابلس، ويصل العدد أحيانا لـ40 أو 50 عضوا".

بدوره، صرح المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بليحق، مؤخرا فى تصريح صحفى بأن الهدف من الاجتماع المنعقد فى المغرب هو "استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهى التطاحنات فى هذا البلد"، حسب موقع "هسبريس" المغربى.

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ويأتى اللقاء بعد إعلان المشرى فى أغسطس الماضى استعداده للقاء صالح فى المغرب "علنيا وبضمانات دولية"، فيما من المتوقع أن تستأنف المفاوضات بين الفرقاء الليبيين فى جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

فى غضون ذلك، أصدر 24 من أعضاء المجلس الأعلى للدولة بيانا أعربوا فيه عن رفضهم وإدانتهم لما اعتبروه محاولة لـ"اختزال المجلس الاستشارى فى شخص رئيسه المشرى.. أو فى مكتب الرئاسة مجتمعين وبالتعاون مع قله ممن وصفوهم بـ"الأعوان والمستشارين".

وتابع البيان الذى تم توزيعه على وسائل إعلام ليبية أن "انفراد هؤلاء بتكليف لجنة لتمثيل المجلس فى اللقاء الذى سوف يتم بالمغرب بصيغة 5+5 للاجتماع مع اللجنة التى تمثل مجلس النواب يعد خرقا للنظام الداخلى الذى ينظم عمل المجلس، وهو إجراء لا يمكن القبول به، فهو لا يمثل المجلس الأعلى للدولة، وإننا نرفضه رفضا مطلقا".