الدفاع المدني اللبناني يعثر على جثة فتاة سورية عند نقطة حدودية  

نقل عناصر من الدفاع المدني اللبناني يوم السبت، جثة فتاة في العقد الثاني من العمر تنحدر من سوريا، إلى مستشفى الرئيس الهراوي الحكومي في زحلة.

وأفاد الدفاع المدني بأن الفتاة السورية قضت نحبها في جبل عند نقطة المصنع الحدودية - البقاع.

وأكدت أنه تم تنفيذ المهمة بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة.