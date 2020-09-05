الجزائر.. إصابات كورونا اليومية تحت حاجز الـ300 لأول مرة منذ أشهر 

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم السبت، تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أول مرة تنخفض فيها الإصابات اليومية بالفيروس تحت حاجز الـ300 منذ أواخر يونيو.
وكشف رئيس لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، جمال فورار، أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 46071 حالة، فيما تم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 1549.
وتم تسجيل 222 حالة شفاء جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 32481، بينما يوجد 42 مريضا داخل وحدات العناية المركزة.
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