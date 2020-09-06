البرتغال و فرنسا يتجاوزان كرواتيا و السويد

استهل منتخب البرتغال حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه منتخب كرواتيا 4-1 اليوم السبت، في الجولة الأولى من مباريات المستوى الثالث بالمجموعة الأولى للبطولة.
وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة تغلب منتخب فرنسا على مضيفه منتخب السويد 1-0.
وعلى ملعب الدراغاو، أنهى منتخب البرتغال الشوط الأول متقدماً بهدف سجله جواو كانسيلو في الدقيقة 41.
وأضاف دييغو غوتا الهدف الثاني في الدقيقة 58 وتكفل جواو فيليكس بالهدف الثالث في الدقيقة 70.
وتكفل برونو بيتكوفيتش بالهدف الوحيد لمنتخب كرواتيا في الوقت بدل الضائع وبعدها مباشرة سجل أندريه سيلفا رابع أهداف البرتغال.
وتصدر منتخب البرتغال المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن فرنسا.
وعلى ملعب فريندز أرينا، حسم منتخب فرنسا فوزه على مضيفه السويدي بهدف سجله المتألق كيليان مبابي في الدقيقة 41.
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