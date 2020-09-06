“مصر” نتائج قرعة كأس العالم لكرة اليد 2021

أسفرت قرعة الدور الأول لبطولة العالم لكرة اليد “مصر 2021″، والتي أجريت اليوم عند سفح أهرامات الجيزة، عن وقوع المنتخب الدنماركي حامل اللقب ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم معه منتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.
كما اختار المنتخب المصري صاحب الأرض اللعب في المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات السويد وجمهورية التشيك والمنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الجنوبية والوسطى.
وأوقعت القرعة المنتخبين الجزائري والمغربي في مواجهة عربية مبكرة ضمن المجموعة السادسة التي تضم معهما منتخبي البرتغال وأيسلندا.
وضمت المجموعة الأولى منتخبات ألمانيا والمجر وأوروغواي وكيب فيردي “الرأس الأخضر” فيما ضمت المجموعة الثانية المنتخب التونسي “نسور قرطاج” مع منتخبات إسبانيا والبرازيل وبولندا.
وضمت المجموعة الخامسة منتخبات النرويج وصيف بطل العالم والنمسا وفرنسا صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة مع المنتخب المنتظر تأهله من أمريكا الشمالية فيما ضمت المجموعة الثامنة منتخبات سلوفينيا وبيلاروس وكوريا الجنوبية وروسيا.
وتقام النسخة السابعة والعشرون من مونديال الأندية في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير (كانون الثاني) 2021 بمشاركة 32 منتخباً.
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