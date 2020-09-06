وأعلن الديوان الأميرى الكويتى، فى وقت سابق، أن أمير البلاد غادر فجر 22 من يوليو إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج. وجرى ذلك بعد أن ذكر مكتب أمير الكويت أنه خضع يوم 19 يوليو، لعملية جراحية ناجحة، دون ذكر طبيعتها وتفاصيلها.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. التليفزيون الكويتى : صحة أمير البلاد مستقرة وفى تحسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.