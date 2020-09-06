انفجار عبوة ناسفة على مركبات الدعم اللوجستى للتحالف الدولى فى بغداد

وقال المصدر فى حديث لـ السومرية نيوز، إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق الشعلة السريع فى بغداد، انفجرت أمس السبت، على عجلات الدعم اللوجستى للتحالف الدولى ما أدى إلى إصابة منتسب ب‍الشرطة الاتحادية والحاق أضرار مادية.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصاب إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج، فيما فتحت تحقيقا فى ملابساته.