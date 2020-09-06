التحالف الدولى ضد داعش : حكومة العراق تعهدت بحمايتنا 

أكد المتحدث باسم التحالف الدولى، لمحاربة تنظيم داعش، العقيد مايلز كاجينز، اليوم السبت، أن خارجين عن القانون هم من يستهدفون قواته فى العراق، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تجرى تحقيقات حول الموضوع، حسبما أفادت قناة "الحدث".





وكشف كاجينز، خلال مقابلة له، أن الخارجين عن القانون يستهدفون قوات التحالف الدولى، مضيفا أن هؤلاء خارج منظومة الدولة العراقية. كما أكد أن هناك من يفجر عبوات ضد شاحنات تنقل مواد غير عسكرية لصالح القوات العراقية وقوات التحالف ويقتل عراقيين يقومون بنقلها. وتابع المسؤول الأمريكى، أن الحكومة العراقية أعلنت التزامها بتوفير الحماية لقوات التحالف، والتحالف مؤمن بقدراتها.

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