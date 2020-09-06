«الأحوال» توضح شروط استخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً

أوضحت الإدارة العامة للأحوال المدنية أنه في حال وجود رغبة لاستخراج هوية وطنية للأبناء من عمر 10 إلى 15 عاماً، فإنه يتم حجز موعد والتوجيه إلى مكتب الأحوال مع ضرورة حضور ولي الأمر.

جاء ذلك في ردها على استفسار أحد المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر».