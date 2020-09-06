وظائف شاغرة بمشروع مدينة نيوم

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كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.
وقالت إدارة المشروع إن العمل سيكون بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.
وجاءت الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير التقنية الرقمية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الكمبيوتر)، أو أي مجال ذي الصلة، ويفضل درجة الماجستير.
– أخصائي أول اللجان: درجة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الصحة والسلامة: الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.
و التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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