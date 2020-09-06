ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، توفى واحد من رجلى الأمن اللذين تعرضا للطعن، بينما الآخر فى حالة خطيرة. كما أشارت وسائل الإعلام إلى احتمالات وقوع إطلاق نار قبيل حادث الطعن الذى أودى بحياة "عون أمن" تابع لفرقة الحرس التونسى. بينما لم تشر التقارير حتى الآن إلى هوية المعتدين أو طبيعة الحادث، وما إذا كان هجومًا إرهابيًا.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. مقتل فرد أمن وإصابة آخر فى حادث طعن بـ سوسة التونسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.