عاجل.. القضاء على 3 إرهابيين على خلفية حادث الطعن فى تونس

وكانت وسائل إعلام محلية فى تونس، قد أعلنت اليوم الأحد، مقتل رجل شرطة وإصابة آخر بجروح خطيرة فى حادث طعن نفذه مجهولون بمدينة سوسة على الساحل الشرقى للبلاد.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، توفى واحد من رجلى الأمن اللذين تعرضا للطعن، بينما الآخر فى حالة خطيرة.
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