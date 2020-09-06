تفجير استهدف مركبة متعاونة مع التحالف في بغداد

أصيب شخصان إثر انفجار استهدف مركبة متعاقدة مع التحالف الدولي في بغداد، الأحد، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت خلية الإعلام الأمني في بيان، أن شرطيا ومواطنا عراقيا أصيبا في التفجير، من دون الإشارة إلى طبيعة إصابتهما.

وقالت إن الانفجار وقع على طريق الشعلة، شمالي العاصمة العراقية.

وهذا ثاني انفجار يستهدف شركات متعاونة مع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في سبتمبر الجاري.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت في الثالث من سبتمبر الجاري في رتل تابع لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار جنوبي العراق، من دون خسائر تذكر.

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وفي أواخر أغسطس الماضي، أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سحب قواته من قاعدة التاجي الرئيسية شمالي بغداد، وسلمها إلى القوات العراقية.

وأتى الانسحاب بعد أيام من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهده بسحب جزء من قوات بلاده المتمركزة في العراق.

وخلال الأشهر الأخيرة أخلى التحالف الدولي 6 قواعد عسكرية، وسط استمرار المشاورات بشأن آليات وتوقيت إعادة انتشار القوات الدولية.

وفي الفترة ذاتها، كانت الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران تطلق بين الحين والآخر صواريخ باتجاه القواعد التي تضم قوات التحالف.