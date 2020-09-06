المرصد السورى : أردوغان أرسل 19 ألف مرتزق إلى ليبيا بينهم 350 طفلا

وقال المرصد: "هم بالفعل ذهبوا إلى ليبيا وبعد انتهاء عقودهم عاد منهم نحو 6150، بالإضافة لعودة جثامين نحو 500 من هؤلاء المرتزقة من بينهم 34 طفلًا".
يشار إلى أن الليبيين كانوا قد نددوا بالأجندة التركية ومحاولات احتلال ليبيا بالميليشيات والإرهاب وزرع الفوضى فى بلادهم، مؤكدين أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، يواصل إرسال المرتزقة والإرهابيين إلى طرابلس لمساندة ميليشيات الوفاق، التى يرأسها الإخوانى فايز السراج فى محاربة الليبيين والجيش الليبى.
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