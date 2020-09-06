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مالاوي تنوي افتتاح بعثة دبلوماسية في القدس

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أعلن رئيس مالاوي، لازاروس شاكويرا، أنه ينوي إقامة بعثة دبلوماسية لبلاده في مدينة القدس.

وصرح شاكويرا، في رسالة عن حالة الدولة ألقاها أمام البرلمان، أمس السبت، بأن إدارته "ستركز على إصلاح وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية للبلاد في الخارج، كي تكون سفارات مالاوي قادرة على تحقيق الأهداف المتعلقة بتقديم مصالح البلاد على مستوى العالم".

وتابع: "الإصلاحات ستشمل أيضا مراجعة تمثيلنا الدبلوماسي، بما يشمل رغبتنا في تدشين بعثتين دبلوماسيتين في لاغوس بنيجيريا وفي القدس بإسرائيل".

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وتعهد الرئيس البالغ من العمر 65 عاما بالكشف عن مزيد من التفاصيل عن هذه الخطة في المستقبل القريب.

ويعرف شاكويرا الذي تولى مقاليد الحكم رسميا في يوليو الماضي بمواقفه المؤيدة لإسرائيل.

ويأتي ذلك عقب إعلان صربيا عن نيتهما نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وإعلان إقليم كوسوفو فتح سفارة له في القدس، في خطوة مخالفة للقانون الدولي ومبدأ حل الدولتين.

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