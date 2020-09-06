سفارة المملكة في سيئول تحذّر السعوديين من “هايشين”

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حذّرت سفارة المملكة في سيئول، المواطنين، من إعصار هايشين ودعتهم إلى الحيطة.
وقالت عبر حسابها في تويتر: نظراً للتحذيرات الرسمية التي تفيد بمرور إعصار #Haishen غداً الإثنين، وما يصاحبه من أمطار ورياح شديدة، تهيب السفارة بالمواطنين السعوديين في #كوريا، أخذ الحيطة والحذر والتقيُّد بتعليمات السلطات المحلية، وفي حال حدوث أيّ طارئ يُرجى التواصل على: ٨٢١٠٨٩٦٢٦٩٩٩+.
ورفعت كوريا الجنوبية درجة التحذير من الأعاصير إلى الدرجة الثالثة، وحالة التأهب لمواجهة الطوارئ إلى المستوى الثاني، مع اقتراب إعصار “هايشين” من الأراضي الكورية.
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