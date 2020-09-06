“حساب المواطن” يعلن موعد إيداع الدفعة الـ34

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأحد)، موعد إيداع الدفعة رقم (34) الخاصة بشهر سبتمبر2020.

وأوضح البرنامج في تغريدة على حسابه في “تويتر” أنه تتبقى أربعة أيام على إيداع الدفعة الجديدة، بما يعني أنه سيتم إيداعها في العاشر من الشهر الجاري.

يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعها البرنامج في حساب المستحقين للدعم من المواطنين منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 وحتى الدفعة الـ33 لشهر أغسطس، وصل إلى أكثر من 78.6 مليار ريال، منها 537 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.