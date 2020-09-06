التعليم تؤكد عدم احتساب الحضور والغياب بمنصة «مدرستي»

أكدت وزارة التعليم , عدم احتساب الحضور والغياب اليوم للطلبة من خلال منصة مدرستي , بسبب وجود عطل فني بالمنصة.

وقالت الوزارة , بأن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، مؤكدة عدم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات.

وأضافت بأنها تتيح بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية.

وهيَّأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وكان من المنتظر أن يستفيد من منصة «مدرستي» أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين.