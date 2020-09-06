عاجل .. تونس : اعتقال متورط رابع فى هجوم سوسة

أعلنت السلطات التونسية، منذ قليل، اعتقال عنصر رابع شارك فى هجوم الطعن الذى شهدته مدينة سوسة على الساحل الشرقى للبلاد، اليوم الأحد، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" الإخبارية.





وكان الحرس الوطنى التونسى أعلن، فى وقت سابق من اليوم، القضاء على 3 إرهابيين على خلفية حادث الطعن فى سوسة، والذى أسفر عن مقتل شرطى من الحرس الوطنى وإصابة آخر بجروح خطيرة.

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