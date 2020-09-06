وزراء الخارجية العرب يبحثون اتفاق السلام الإماراتى الإسرائيلى.. الثلاثاء المقبل

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماع دورتهم الـ 154 العادية، بعد غد الأربعاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" برئاسة فلسطين خلفاً لسلطنة عُمان.. ويُعقد اليوم الإثنين اجتماع المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية بمقر الجامعة "حضورياً"، للتحضير للاجتماع الوزارى من حيث إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات الخاصة بها ورفعها لوزراء الخارجية لمناقشتها واعتمادها.
وتبحث الدورة الـ 154 لمجلس الجامعة العربية عدداً من البنود السياسية والأمنية والاجتماعية والصحية والإدارية التي تهم العمل العربي المشترك، بينها بنداً حول اتفاق السلام الذى تم توقيعه بين الإمارات وإسرائيل برعاية أمريكية وتداعياته على القضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية، إلى جانب بنداً ثابتاً حول القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي والذى يتضمن متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والمخططات العدوانية الإسرائيلية لضم أجزاء من الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967.. كما تبحث الدورة التعاون العربى في مواجهة جائحة فيروس كورونا، وتطورات الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، والتضامن مع لبنان، واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات التركية في الشئون الداخلية للدول العربية، ومخاطر التسليح الإسرائيلى على الأمن القومى العربى والعلاقات العربية مع التجمعات الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث سبل مكافحة الإرهاب الدولى، وصيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الإرهاب، والاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة جميع أشكال العنف في وضع اللجوء والنزوح، إضافة إلى استعراض بنود تتعلق بالشئون المالية والإدارية.
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