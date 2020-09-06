المشيشى : جراثيم الإرهاب أخطأت العنوان ولا تخيف تونس

وخلال تفقده لمكان العملية الإرهابية التى شهدتها مدينة سوسة الساحلية، صباح اليوم الأحد، وأسفرت عن مقتل رجل أمن وإصابة آخر، قال المشيشى إن "هذه الجراثيم لا تخيف التونسيين باعتبار أن حماة الوطن يدافعون عنه بكل شراسة لاقتلاع براثن الارهاب من البلاد".
وأضاف: "هذه الجماعات الإرهابية تريد إثبات وجودها فقط، إلا أنها أخطأت العنوان لأن قوات الأمن قضت على منفذى العملية فى مدة وجيزة لم تتجاوز الدقائق".
وكان عنصرى أمن تابعين لسلك الحرس التونسى، تعرضوا لعملية إرهابية نفذها أربعة إرهابيين اليوم الأحد، عند مفترق "أكودة القنطاوى" بمدينة سوسة فى الساحل الشرقى للبلاد.
وعلى إثر العملية، قامت القوات الأمنية التونسية بتمشيط محيط العملية، وتمكنت من القضاء على 3 من العناصر الإرهابية واعتقال رابعهم بعدها بساعات قليلة.
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