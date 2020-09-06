الطيران الإسرائيلى ينتهك سيادة الأجواء اللبنانية مجددا

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، اليوم، بأنّ الطيران الحربى الإسرائيلى حلّق بشكل كثيف فى أجواء منطقة جزين الجنوبية المحررة على علو متوسط، فيما نفّذ غارات وهمية على علو منخفض فى أجواء مناطق: النبطية، وإقليم التفاح، وصيدا وشرقها، إضافة إلى المخيمات الفلسطينية جنوباً.
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