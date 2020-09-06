الجيش اليمنى : إسقاط وتدمير 23 طائرة مسيرة تابعة للحوثيين خلال شهر

وتنوعت هذه الطائرات -ووفقاً لبيان وحدة الرصد التابعة للمركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية- بين المفخخة والاستطلاعية التى تحاول تصوير مواقع وتمركزات قوات الجيش، وغالبيتها إيرانية الصنع.

وبلغ عدد الطائرات الحوثية المسيرة التى أسقطها الجيش فى جبهات القتال بمديرية نهم شرقى صنعاء، 11 طائرة مسيرة مفخخة واستطلاعية، وتم إسقاط 5 طائرات مسيرة مفخخة واستطلاعية فى جبهات قانية بمحافظة البيضاء، و6 طائرات مسيرة مفخخة واستطلاعية فى جبهات القتال بمحافظة الجوف، فيما أسقط الجيش طائرة مسيرة تحمل متفجرات فى جبهة باقم بصعدة.

وخلال الأيام الماضية، تم إسقاط عشرات الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية الحوثية فى الجبهات التى تشهد عمليات عسكرية ضد الميليشيات.

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وكثفت ميليشيات الحوثى من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتى قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة فى وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجى وتم شحنها إلى اليمن.

وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، قد ذكر أن ميليشيا الحوثى استحوذت فى العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة فى إيران.

وقال التقرير الذى أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتى كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية.