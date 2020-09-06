أبو الغيط يثمن مواقف مالطا بشأن القضية الفلسطينية

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن اللقاء شهد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التى تجمع الجانبين.

وأعرب الوزير المالطى عن تقديره للدور الذى تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربى.

وأضاف المصدر أن الوزير المالطى اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة فى ليبيا لاسيما فى ضوء الاهتمام الخاص الذى تبديه مالطا بالشأن الليبى، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذى تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أوضح المصدر أن أبو الغيط تداول مع الوزير المالطى حول آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وثمن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.