زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر يضرب المغرب

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى، التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، وقعت عند الساعة 12 و56 دقيقة و26 ثانية بتوقيت جرينتش+1.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الهزة سجلت على عمق 55 كلم، عند خط العرض 35.522 درجة شمالا وخط الطول 5.447 درجة غربا.
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