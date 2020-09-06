تزامنا مع الحوار الليبى فى المغرب .. أردوغان يستقبل السراج فى اسطنبول

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وأكدت الرئاسة التركية فى تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع"تويتر" أن الاجتماع بين أردوغان والسراج عقد وراء الأبواب المغلقة فى قصر وحيد الدين.
ويأتى لقاء أردوغان والسراج، فى أسطنبول، تزامنا مع انطلاق الحوار الليبى- الليبى، الذى انطلق فى وقت سابق اليوم الأحد، فى العاصمة المغربية الرباط، برعاية وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة.
وتدعم أنقرة، حكومة الوفاق الليبية، عسكريا، حيث أرسلت إليها عسكريين وعتادا ومرتزقة جلبتهم من سوريا وغيرها، للقتال فى صفوف ميليشياتها، ضد الجيش الوطنى الليبى، وذلك طمعا منها فى نهب مقدرات وثروات الشعب الليبى.
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