الحوار الليبى فى المغرب .. المجلس الرئاسى : سنسعى مع النواب لتجنب حرب جديدة

قال وفد المجلس الرئاسى الليبى، إن المجلس سيسعى مع مجلس النواب لتفادى حرب جديدة، على الأراضى الليبة، مشيرا إلى أن ليبيا تمر بأزمات اقتصادية وسياسية وأمنية، حسبما أفادت قناة "العربية".





وانطلق، فى وقت سابق من اليوم الأحد، فى العاصمة المغربية الرباط، الحوار الليبى-الليبى، برعاية وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، بحضور وفد من المجلس الرئاسى الليبى، ووفد من مجلس النواب الليبى. وصرح المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، عبد الله بليحق، قبل أيام، بأن الهدف من الاجتماع المنعقد فى المغرب هو "استئناف الحوار بين الأطراف الليبية المعنية، من أجل الوصول إلى تسوية سياسية تنهى التطاحنات فى هذا البلد"، حسب موقع "هسبريس" المغربى.

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