وأكدت الجالية الفلسطينية، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنها تدرك يقينا بأن مثل تلك المواقف المنحرفة، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية فى دول الخليج العربى، كما تستهدف الأخوة مع الشعوب الشقيقة فى منظومة الخليج العربى.
وشددت على أنها كانت وستظل تبادل الأشقاء فى الإمارات اسمى مشاعر الاحترام والوفاء دومًا، ولن تسمح لأى شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التى تجمعهم بالأشقاء فى دولة الإمارات العزيزة والمحبة لفلسطين قيادة ودولة وشعبًا، مضيفة: "نعلن بكل وضوح بأن لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الجالية الفلسطينية : لن نسمح بالمساس بالعلاقات التاريخية مع الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.