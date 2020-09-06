الجالية الفلسطينية : لن نسمح بالمساس بالعلاقات التاريخية مع الإمارات

وأكدت الجالية الفلسطينية، فى بيان لها، اليوم الأحد، أنها تدرك يقينا بأن مثل تلك المواقف المنحرفة، إنما تستهدف استقرار ومصالح عموم الجاليات الفلسطينية فى دول الخليج العربى، كما تستهدف الأخوة مع الشعوب الشقيقة فى منظومة الخليج العربى.

وشددت على أنها كانت وستظل تبادل الأشقاء فى الإمارات اسمى مشاعر الاحترام والوفاء دومًا، ولن تسمح لأى شخص أو طرف المساس بمصداقية الجالية ومصداقية العلاقات التاريخية العميقة كتلك التى تجمعهم بالأشقاء فى دولة الإمارات العزيزة والمحبة لفلسطين قيادة ودولة وشعبًا، مضيفة: "نعلن بكل وضوح بأن لا أحد يستطيع تحريض أبناء الجالية أو جرها للإساءة إلى هذه الدولة المعطاءة الكريمة".