وقال بوريطة "إننا نفسح المجال لحوار ليبى ـ ليبى بدون أى تدخل.. وعلى الليبيين تغليب روح المسؤولية". وأكد وزير الخارجية المغربى أن الليبيين قادرون على تجاوز كافة الصعوبات، مشيرا إلى أن الصراع على الأرض فى ليبيا خلف دمارا واسعا.

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر افتتاح جلسة الحوار الليبى فى الرباط برعاية وزير خارجية المغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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