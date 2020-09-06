عاجل .. سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد

وأوضحت الخلية، فى بيان، أن أحد الصواريخ سقط على مرآب للسيارات فى المطار المدنى، ما أدى إلى تضرر 4 سيارات مدنية للمواطنين.

وأشارت إلى أنه تبين أن الصواريخ انطلقت مِن منطقة الزيتون فى قضاء أبى غريب غربى العاصمة العراقية بغداد.