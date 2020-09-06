عاجل .. اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية





قال تحالف دعم الشرعية فى اليمن، مساء اليوم الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوى اليمنى، أطلقها الحوثيون صوب المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وصرح المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة. وأفاد المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف بأن الحوثيين يستهدفون الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

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