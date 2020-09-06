سوريا .. 4 وفيات و67 إصابة جديدة بكورونا

توفي أربعة من المصابين بفيروس كورونا في سوريا بينما تم تسجيل 67 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 3171.
وحسب الإحصاءات التي أعلنتها وزارة الصحة السورية يرتفع عدد الوفيات إلى 134، مقابل 730 حالة شفاء من أصل إجمالي الإصابات المعلنة، بعد الإعلان عن تعافي 15 حالة من المصابين.
وبقيت دمشق هي الأعلى في توزع الإصابات المعلن عنها اليوم إذ تم تسجيل 30 إصابة فيها، بينما تم تسجيل 27 إصابة في حلب، و3 إصابات في كل من حماة، وطرطوس، وإصابتين في كل من حمص والسويداء.
أما الوفيات الأربع فتوزعت على اثنتين في دمشق، وواحدة في كل من حمص، وحلب
وكانت الوزارة أعلنت أمس تسجيل 63 إصابة جديدة، وثلاث وفيات
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