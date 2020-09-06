سقوط ثلاثة صواريخ على مطار بغداد الدولي

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأحد، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي

وقالت في بيان صحفي، إن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على مطار بغداد الدولي مساء اليوم".

وأشارت إلى أن "صاروخاً سقط على مرآب للعجلات في المطار المدني، ما أدى إلى تضرر أربع عجلات مدنية".

وأكدت الخلية، أن "انطلاق الصواريخ كان مِن منطقة الزيتون في قضاء أبي غريب غربي العاصمة بغداد".