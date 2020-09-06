صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزوير وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة وافدين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، امتهنوا تزوير رخص الإقامات والترويج لبيعها على مخالفي نظامي الإقامة والعمل، وأمن الحدود ، حيث اتخذوا من مقر سكنهم وسط مدينة الرياض وكراً لممارسة نشاطهم، وقد عثر بحوزتهم على (371) رخصة إقامة مزورة، بالإضافة إلى 250 قطعة من مواد ومستلزمات وأدوات التزوير، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر القبض على 4 وافدين امتهنوا تزوير رخص الإقامات بالرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.