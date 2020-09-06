الخليج – حمدان بن سلمان الغامدي-جدة : دشن الشيخ فهد بن هشبول رئيس شركة عابر الخليج للتجارة مشروعه التوعوي الذي اشتمل على أكبر كمامة واكبر معقم للدخول إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية وكمبادرة من القطاع الخاص في ظل الدعم الذي يجدة من الحكومة الرشيدة .. ومن أجل مواصلة التوعية والمنافسة بشكل عام تم الإستفادة من الكمامة بوضعها على احد مباني شارع التحلية بمحافظة جدة والتبرع بأكبر معقم لأحد المجمعات التعليمية بجدة .. بدوره عبر بن هشبول عن سعادته بما حظيت به المبادرة من تأثير على المستويين المحلي والاقليمي في تظاهرة يعقبها العديد من المبادرات الإجتماعية والتنموية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر اكبر كمامة ومعقم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع الخليج الاليكترونية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.