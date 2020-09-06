المسمارى : ملتزمون بوقف إطلاق النار وفقا لإعلان القاهرة

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، اليوم الأحد، إن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار بموجب مبادرة القاهرة، مشددا على أن الجيش الوطنى يسعى دائما إلى السلام والأمن لتحقيق حلم الليبيين فى دولة خالية من الإرهاب.





وأوضح المسمارى فى حديثه لـ"سكاى نيوز"، أن "المعركة بدأت تنتقل من ساحة المعركة إلى ساحة المفاوضات.. العمليات العسكرية متوقفة منذ 8 يونيو فى كل محاور القتال".

وتابع "نحن ملتزمون ومتوقفون عن إطلاق النار حتى هذه الساعة، لكن للأسف الطرف الآخر يستغل هذه المرحلة ويقوم بتعزيز وجوده فى ليبيا.. تركيا تعزز وجودها فى ليبيا من خلال السيطرة على مزيد من الموانئ والمطارات وتواصل نقل المرتزقة".

وأشار إلى "المرتزقة الذين يتم نقلهم إلى ليبيا من سوريا ودول أخرى عناصر إرهابية خطيرة ومدربة على القتال فى مختلف أنواع الأراضى.. فى أكثر من مناسبة نؤكد أن العدو يستفيد من حالة وقف إطلاق النار ويستفيد من غض البصر من المجتمع الدولى".

وبشأن المشاورات الجارية فى المغرب، أوضح المتحدث باسم الجيش الليبى "القيادة العامة للقوات المسلحة لم تصدر أى بيان بخصوص ما يحدث فى المغرب، لكننا دائما نسعى إلى إحلال الأمن والسلم".

وانطلقت، اليوم الأحد، فى المغرب، جولة من الحوار الليبى-الليبى، تمتد ليومين بين وفدين من المجلس الرئاسى الليبى، ومجلس النواب.