أصدر وفدا الحوار الليبى فى المغرب، من ممثلى المجلس الرئاسى، ومجلس النواب الليبى، بيانا صحفيًا مشتركًا، حول مجريات الجلسة الافتتاحية، حسبما أفادت وسائل إعلام ليبية.





وجاء فى نص البيان: "فى الوقت الذى نتوجه بالشكر الجزيل للمملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وبرلمانًا وحكومة، على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، نثمن سعيها الصادق وحرصها على توفير المناخ الأخوى الملائم الذى يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية، بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبى والسير فى سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة". وأشار المتحاورون إلى انعقاد جلسة افتتاحية اليوم، برعاية وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، ألقى خلالها كلمة عبر فيها عن "حرص ورغبة المملكة المغربية على مساعدة الليبيين للوصول إلى توافق يخدم مصلحة الليبيين، كما عبر الوفدان عن شكرهما لدور المملكة المغربية فى احتضان الحوار السياسى الليبى". وختم الجانبان الإيجاز بالقول: "إضافة إلى رغبتهم الصادقة فى تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبى، ثمن الجميع دور الدول الشقيقة والصديقة وبعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ومساعيها لتحقيق الاستقرار فى البلاد".

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عاجل .. بيان وفدى الحوار الليبى فى المغرب بعد انتهاء اليوم الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.