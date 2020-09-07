الحكومة المغربية تفرض حجرا صحيا على مدينة الدار البيضاء 14 يوما بسبب كورونا

وأفاد بيان للحكومة بأنه سيتم اتخاذ هذه التدابير وفق المحددات التالية: "إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائى وإعدادى وثانوى وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد، ابتداء من يوم الاثنين 7 سبتمبر الجاري".

كما سيتم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة ظهرا، وإغلاق المقاهى والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.

وأضاف أنه سيتم أيضا إقرار "حظر التنقل الليلى بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلى".

وسيتم العمل بهذه التدابير طيلة 14 يوما المقبلة، مع إخضاع الوضعية الوبائية بالمدينة لتقييم دقيق ومستمر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

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وتهيب الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية وبالتدابير والإجراءات الاحترازية المعلن عنها، لاسيما إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، والتزام قواعد النظافة العامة واحترام التباعد الجسدى فى الأماكن العمومية.

يذكر أن جهة الدار البيضاء سطات، سجلت خلال آخر 24 ساعة الماضية ما مجموعه 948 حالة مؤكدة بفيروس كورونا.

وتوزعت هذه الإصابات، التى تعتبر الأكبر بجهة الدار البيضاء سطات منذ ظهور الوباء، بين مدينة الدار البيضاء بـ 773 حالة، وسطات بـ 72، إضافة إلى 24 حالة بكل من النواصر ومديونة، و23 بالمحمدية، و14 ببرشيد، و10 بالجديدة، و7 ببنسليمان، وحالة بسيدى بنور.