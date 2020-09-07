العراق .. مقتل قائد من الحشد الشعبى خلال التصدى لهجوم داعشى فى ديالى

ووفقا لـ"ؤوسيا اليوم"، فإن المعلومات الواردة عن الهجوم تؤكد أنه أسفر عن مقتل القائد فى اللواء 28 حسين رزاق المياحى برصاص قناص أثناء المشاركة بالتصدى للإرهابيين. وأوضح أن قوات اللواء المذكور تمكنت من دحر عناصر "داعش" الذين هاجموا مساء الأحد قطعات اللواء فى منطقة قولاى شمال قضاء خانقين. وأشارت مصادر فى "الحشد الشعبى" إلى أن عناصر أخرى من التنظيم تمكنت من الهرب وأن عمليات البحث عنهم جارية.

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