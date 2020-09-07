زلزال بدرجة 5.1 درجة يضرب شمال إيران

أصيب 22 شخصا بجروح فيما تعرضت بعض المنازل لأضرار، اليوم الاثنين، إثر زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة ”راميان“ التابعة لمحافظة غلستان شمال إيران.

وبحسب المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران، فإن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات في مدينة راميان، كما شعر بهذا الزلزال سكان مدينة ”آزادشهر“ ومدينة ”خان بيبين“، مضيفا أن ”الزلزال وقع الساعة الثانية و4 دقائق و23 ثانية من فجر اليوم الاثنين“.

من جانبها، قالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن ”الأضرار التي سببها الزلزال لا تزال غير معروفة“.

بدوره، قال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبى خالدي، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إنه ”حتى الآن، أصيب 22 شخصا نتيجة هذا الزلزال، وتم نقل 8 من الجرحى إلى مركز طبي وتم علاج 14 شخصا في مكان الحادث“.

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وأضاف خالدي أن ”الإصابات كانت نتيجة حالة الهروب والهلع من الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر“.

وكان أعنف زلزال تعرضت له إيران في إقليم كرمنشاه غرب البلاد في الـ 12 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بقوة وصلت إلى 7.3 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى مقتل أكثر من 620 شخصا.

كما أدى الزلزال إلى تدمير أو إلحاق ضرر بنحو 104 آلاف و356 وحدة سكنية، ولا يزال المئات من العوائل تعيش في كرفانات منحتها السلطات الحكومية للمتضررين.