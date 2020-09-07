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مؤسسة التقاعد تطرح وظائف شاغرة في مجال الأمن السيبراني

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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التقاعد

طرحت مؤسسة التقاعد ،وظائف شاغرة في مجال الأمن السيبراني، للحاصلين على بكالوريوس فيما فوق، تحت مسمى وظيفي ” محلل أمن سيبراني”.
واشترطت المؤسسة، الحصول على درجة البكالوريوس وخبرة لا تقل عن 4 سنوات وسنتين لحملة الماجستير فيما فوق.

وأوضحت المؤسسة بأن هدف الوظيفة، تقييم ثغرات النظم والشبكات، وتحديد موطن إنحرافها وقياس فاعلية البنية الدفاعية متعددة الطبقات ضد الثغرات المعروفة.

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