الأردن يؤكد تضامنه مع تونس فى مواجهة الإرهاب

وأكد الناطق الرسمى باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم الإثنين، تضامن المملكة مع حكومة وشعب تونس الشقيقة فى مواجهة الإرهاب. وشدد الفايز على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف الجميع دون تمييز، معربا عن خالص التعازى وصادق المواساة لذوى الضحية، متمنيا الشفاء العاجل للمصاب.

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