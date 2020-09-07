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الإمارات تدين هجوما إرهابيا استهدف رجلى أمن فى تونس

0 نشر
أ ش أ 2020-09-07 10:37 0 تبليغ

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات اليوم الإثنين، أن الإمارات تعرب عن استنكارها لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

كما أعربت الخارجية الإماراتية عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحية جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب.

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