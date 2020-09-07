العراق يفتح تحقيقاً بشأن استهداف مطار بغداد بـ3 صواريخ كاتيوشا

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فتحت الجهات الأمنية العراقية المختصة تحقيقاً لتحديد الجهة المقصرة في حادثة إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي.
وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، بأن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وجّه اليوم قيادة العمليات المشتركة بفتح تحقيق لتحديد الجهة المقصرة بخصوص إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولي.
وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت أمس، سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى تضرر أربع مركبات مدنية.
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