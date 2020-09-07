تونس : اعتقال 7 أشخاص بينهم زوجة منفذ العملية الإرهابية فى سوسة

وقالت وسائل الإعلام التونسية، إن النيابة العمومية لمكافحة الإرهاب أصدرت إذنًا فى وقت متأخر من ليلة أمس، بإيقاف 7 أشخاص ذات صلة بالهجوم الإرهابى الذى وقع صباح أمس الأحد فى أكودة بمدينة سوسة على الساحل الشرقى لتونس.

وفى تصريحات لإذاعة "شمس إف إم"، قال الناطق الرسمى لقطب مكافحة الإرهاب فى تونس، سفيان السليطى، إن من بين الموقوفين زوجة أحد منفذى الهجوم، بالإضافة لشقيقيى إرهابى ثان من الضالعين فى العملية الإرهابية، وهو من ولاية سليانة.

وأضاف السليطى أنه تم ايقاف 3 عناصر استقطاب، لافتًا إلى أن الأبحاث لاتزال متواصلة بفرقة الوحدة الوطنية للبحث فى جرائم الإرهاب بالعوينة بإشراف النيابة العمومية.

وكانت العملية الإرهابية فى سوسة أسفرت عن استشهاد رجل أمن من الحرس الوطنى التونسى، وإصابة آخر، فيما تمكنت الوحدات الأمنية من القضاء على ثلاثة إرهابيين واعتقال رابع، حتى مساء أمس الأحد.