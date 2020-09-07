العراق : الكاظمى يأمر بفتح تحقيق حول قصف مطار بغداد

أمر رئيس الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلحة فى البلاد، مصطفى الكاظمى، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق حول الهجوم الصاروخى الذى تعرض له مطار بغداد الدولى الليلة الماضية.





وفى بيان لها، قالت خلية الإعلام الأمنى: "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة تفتح تحقيقًا لتحديد الجهة المقصرة بشأن إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد الدولى". وكنت قيادة العمليات المشتركة أعلنت فى وقت سابق من اليوم، أنها فتحت تحقيقًا حول إطلاق صواريخ الكاتيوشا على مطار بغداد. وعادة، تواجه المنطقة الخضراء، التى تضم السفارة الأمريكية فى بغداد، والقواعد العسكرية التى تستضيف قوات التحالف الدولى، هجمات مشابهة متفرقة، إذ تتهم الولايات المتحدة ميليشيات حزب الله العراقية وفصائل مسلحة مقربة من إيران، بالوقوف وراء مثل هذه الهجمات الصاروخية.

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