عبير موسى: الإرهاب مدعوم من البرلمان وأحزاب سياسية أعادت داعش إلى تونس

حذرت النائبة التونسية عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى المعارض، من أن تونس لم تعد قادرة على تحمل الفوضى السياسية، مؤكدة أن بعض الأحزاب السياسية تسمح بعمل داعش فى تونس، فى إشارة واضحة إلى حزب حركة النهضة الإخوانى.





وفى مؤتمر صحفى على خلفية هجوم سوسة الإرهابى، اليوم الإثنين، اتهمت عبير موسى بعض الأحزب السياسية بالتخابر مع جهات أجنبية، مؤكدة أن البرلمان التونسى لم يناقش الاتفاقات المشبوهة مع تركيا وقطر، فى إشارة إلى تواطئ الإخوانى راشد الغنوشى رئيس البرلمان، وعمله لحساب أنقرة والدوحة فى تسهيل عودة العناصر الإرهابية إلى ليبيا عبر الحدود التونسية. وقالت رئيس الحزب الدستورى الحر فى تونس إنهم سينظمون وقفات احتجاجية للحض على مكافحة الإرهاب، مؤكدة أن القدرة على الخروج من الأزمة فى تونس موجودة، ولكنها تحتاج إلى إرادة سياسية، ومحذرة فى الوقت ذاته من أن الإرهاب مدعوم من مؤسسة البرلمان، فى إشارة منها للغنوشى.

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