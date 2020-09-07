الجامعة العربية تتضامن مع السودان فى مواجهة تداعيات السيول والفيضانات

وتقدم أبو الغيط بخالص تعازيه لجمهورية السودان، قيادة وحكومة وشعبًا، ولأسر ضحايا هذه الكارثة، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة، بأن أبو الغيط وجه بتقديم دعم مالى عاجل للحكومة السودانية من صندوق دعم الشئون الإنسانية لدى الجامعة العربية لمساعدة الحكومة على مواجهة تداعيات هذه الكارثة وتوفير الإغاثة للمتضررين من هذه السيول والفيضانات.
كما أوضح المصدر أن أبو الغيط وجه أيضاً بالعمل نحو سرعة عقد الآلية المشتركة بين الجامعة العربية والجهات المختصة بالشئون الإنسانية فى الحكومة السودانية لوضع خطط عاجلة لدعم السودان على الصعيدين الإغاثى والتنموى، واستكمال بحث المشروعات التى يمكن أن تنفذها الجامعة فى هذا المضمار فى المرحلة المقبلة.
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